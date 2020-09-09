"Мінера" мосту Метро в Києві випустили з психлікарні

Фото: спецоперація на мосту Метро (РБК-Україна)

"Мінеру" мосту Метро у Києві змінили запобіжний захід. Віталія Ткаленка рішенням суду звільнили з психлікарні та призначили для нього домашній арешт.

Про це йдеться в ухвалі суду від 2 вересня.

Слідчий суддя Оксана Бірса постановила негайно звільнити підозрюваного з Київської міської психоневрологічної лікарні № 3.

"Запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах що виключають небезпечну поведінку змінити на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово, до 01.10.2020", - йдеться в ухвалі суду.

Крім того, Ткаленка зобов'язали здати паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Також йому заборонено спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, на початку літа невідомий повідомив про мінування мосту "Метро" в Києві. У зв'язку з цим був перекритий рух на мосту та закриті деякі станції метрополітену. Пізніше стало відомо, що "мінер" житель Вишневого Києво-Святошинського району.

Правоохоронці вибухівки не виявили. Чоловіку оголосили підозру у неправдивому повідомленні про мінування, яке спричинило тяжкі наслідки.

Під час огляду медики виявили у "мінера" схильність до суїциду, після цього його направили на лікування до психлікарні.