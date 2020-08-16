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У Запоріжжі спалах коронавірусу у студентському гуртожитку

Запоріжжя, Неділя 16 серпня 2020 06:32
У Запоріжжі спалах коронавірусу у студентському гуртожитку
Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: Инна Собора

Виявли 29 хворих

Коронавірус виявили у 29 студентів іноземного факультету Запорізького державного медичного університету. Чотирьох із них госпіталізували із середнім ступенем важкості.

Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ.

Так, перший випадок у студента гуртожитка виявили 11 серпня. При епідрозслідуванні було встановлено, що студент вважає себе хворим з 7 серпня, коли почала підійматися температура тіла до 37,5 градуів, з`явилось дряпання у горлі та загальна слабкість.

Того ж дня виявлено, що його сусід по кімнаті теж має респіраторну симптоматику. Студента також було госпіталізовано та встановлено діагноз "Гострий бронхіт, ГРВІ, COVID-19".

Наразі гуртожиток взятий під охорону, контактним особам, обмежено пересування. Проводиться виявлення контактних осіб. Всього їх більше 70.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за добу 14 серпня зафіксували новий антирекорд по COVID-19 - 1 847 випадки.

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