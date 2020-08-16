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В Запорожье вспышка коронавируса в студенческом общежитии

Запорожье, Воскресенье 16 августа 2020 06:32
В Запорожье вспышка коронавируса в студенческом общежитии
Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: Инна Собора

Обнаружили 29 больных

Коронавирус обнаружили у 29 студентов иностранного факультета Запорожского государственного медицинского университета. Четверо из них госпитализированы со средней степенью тяжести.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава.

Так, первый случай у студента общежития обнаружили 11 августа. При эпидрасследовании было установлено, что студент считает себя больным с 7 августа, когда начала подниматься температура тела до 37,5 градуив, появилось першение в горле и общая слабость.

В тот же день выявлено, что его сосед по комнате тоже имеет респираторную симптоматику. Студента также госпитализировали, ему установлен диагноз "Острый бронхит, ОРВИ, COVID-19".

Сейчас общежитие взято под охрану, контактным лицам, ограничено передвижение. Проводится выявление контактных лиц. Всего их более 70.

РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.

Напомним, в Украине за сутки 14 августа зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 - 1847 случая.

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