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В Запорожье снова возросло число погибших из-за удара РФ

Запорожье, Четверг 12 декабря 2024 14:08
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В Запорожье снова возросло число погибших из-за удара РФ Фото: в Запорожье до 11 человек возросло количество жертв после удара 10 декабря (facebook.com/zoda.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье до 11 человек возросло число жертв. Россия ударила по городу 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

"Только что спасатели извлекли тело женщины из-под завалов дома, разрушенного вражеским ударом 10 декабря", - рассказал он.

По данным главы ОВА, к сожалению, количество погибших в Запорожье выросло до 11.

Обстрел Запорожья

10 декабря российские войска нанесли ракетный удар по центру Запорожья. Во время обстрела оккупанты попали в помещение частной больницы в Запорожье.

Первоначально сообщалось о трех погибших, 20 человек были ранены. Еще одного человека медикам удалось реанимировать. Тогда спасатели предполагали, что еще минимум 6 людей находятся под завалами.

В частности, 10 декабря сообщалось, что в Запорожье после удара РФ из-под завалов спасли двух женщин. По последним данным, на 10 декабря, быыло известно о 10 погибших, еще 22 человека были ранены.

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