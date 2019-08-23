У Запоріжжі двоє чоловіків побили і стріляли в бійця Нацгвардії

У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які побили і поранили з вогнепальної зброї нацгвардійця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що підозрювані переховувалися від слідства в місті Мелітополь. Також наголошується, що одним із затриманих виявився син колишнього співробітника поліції області.

За інформацією поліції, інцидент стався в червні 2019 року. Чоловіки, після словесної перепалки, вчинили напад на військовослужбовця Національної гвардії.

"Військовий спробував уникнути подальшого продовження конфлікту і покинути місце події. Але як тільки він повернувся спиною до нападником - отримав постріл у спину, потім - в ноги", - йдеться в повідомленні.

Під час затримання у одного з підозрюваних було виявлено та вилучено незареєстровану помпову рушницю. При цьому наголошується, що у постраждалого стріляли гумовими кулями з травматичної зброї, власника якого поки не встановили.

В результаті нападу нацгвардієць отримав вогнепальне поранення грудної клітки, поранення легенів, правої гомілки та забій голови. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кропивницького відбулося збройний напад на адвоката, в результаті якого той помер. Також постраждав ще один чоловік.

Також повідомлялося, що в Києві було скоєно напад на народного депутата Віталія Купрія. Напад скоїв громадянин іншої держави.