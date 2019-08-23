В Запорожье двое мужчин избили и стреляли в бойца Нацгвардии

В Запорожье задержали двух мужчин, которые избили и ранили из огнестрельного оружия нацгвардейца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что подозреваемые скрывались от следствия в городе Мелитополь. Также отмечается, что одним из задержанных оказался сын бывшего сотрудника полиции области.

По информации полиции, инцидент произошел в июне 2019 года. Мужчины, после словесной перепалки, совершили нападение на военнослужащего Национальной гвардии.

"Военный попытался избежать дальнейшего продолжения конфликта и покинуть место происшествия. Но как только он повернулся спиной к нападающим - получил выстрел в спину, потом - в ноги", - говорится в сообщении.

Во время задержания у одного из подозреваемых было обнаружено и изъято незарегистрированное помповое ружье. При этом отмечается, что в пострадавшего стреляли резиновыми пулям из травматического оружия, владельца которого пока не установили.

В результате нападения нацгвардеец получил огнестрельное ранение грудной клетки, ранения легких, правой голени и ушиб головы. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Кропивницком произошло вооруженное нападение на адвоката, в результате которого тот скончался. Также пострадал еще один человек.

Также сообщалось, что в Киеве было совершено нападение на народного депутата Виталия Куприя. Нападение совершил гражданин другого государства.