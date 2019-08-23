Стрілянина в Кропивницькому: в лікарні спростували смерть постраждалого

Фото: місце вбивства (cbn.com.ua)

Наразі стан потерпілого стабільний

Завідувач травматологічного відділення Кропивницької обласної лікарні Андрій Семенович спростував інформацію про смерть постраждалого внаслідок збройного нападу на адвоката Олександра Іванова. Про це йдеться у відеосюжеті, розміщеному на сайті gre4ka.info.

Так, за словами лікаря, стан потерпілого наразі стабільний та відповідає тяжкості отриманої трави. Він додав, що зараз проводиться курс відновлювального лікування.

"При надходженні (до лікарні - ред.) стан хворого був середньої тяжкості, пов'язано це з отриманим вогнепальним пораненням верхньої правої кінцівки і також у хворого є супутні захворювання. Наразі не виникає ніяких сумніві щодо прогнозу життя", - зазначив Семенович.

Нагадаємо, раніше голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вілков повідомив, що в лікарні загинув постраждалий при збройному нападі на адвоката Олександра Іванова.

Як писало РБК-Україна, вчора, 22 серпня, у Кропивницького біля слідчого ізолятора розстріляли адвоката Олександра Іванова. Адвокат загинув на місці. Також місцеві ЗМІ повідомляли про ще одного постраждалого. За попередніми даними, напад стався близько 11:40, чоловіка розстріляли з червоного ВАЗ-2109.