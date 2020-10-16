У Запоріжжі перекинулася маршрутка, є постраждалі

Фото: місце зіткнення автомобіля і маршрутки (061.ua)

В Шевченківському районі Запоріжжя сталася ДТП, в якій маршрутне таксі зіткнулося з легковим автомобілем. В результаті події постраждали троє людей.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Інцидент стався вранці в п'ятницю. Водій автомобіля "Skoda" не поступився дорогою автобусу "Mercedes Sprinter" та зіткнувся з ним. Через зіткнення маршрутка перекинулася на дорозі.

Під час аварії в маршрутці було 18 пасажирів. В результаті ДТП постраждали водій автобуса і два пасажири. У водія пошкоджені плече та лопатка, у 33-річної пасажирки травма голови, а у чоловіка 1964 року народження - пошкодження ребра. Всі були доставлені в 5-у міськлікарню.

Поліція розглядає порушення кримінального провадження за фактом порушення правил дорожнього руху.

Вчора повідомлялося, що у Запоріжжі 15 жовтня стріляли в автомобіль кандидата в депутати міської ради. Кандидат у депутати заявила про подію в правоохоронні органи.

Також на цьому тижні у Запоріжжі в ДТП загинув водій, четверо осіб постраждали.