У Вінницькій області зіткнулись автомобіль і мікроавтобус

Фото: місце аварії (npu.gov.ua)

В результаті зіткнення водій іномарки загинув на місці аварії

У Вінницькій області у Козятинському районі внаслідок зіткнення автомобіля Peugeot Partner та мікроавтобуса "ГАЗ Рута" постраждали четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що в результаті зіткнення водій іномарки загинув на місці аварії. Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування.

"Близько 14:00 неподалік міста Козятин водій автомобіля Peugeot Partner виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом сполученням Житомир - Ружин. На момент аварії у салоні маршрутки знаходились 19 пасажирів. Четверо з них отримали ушкодження та доставлені у лікарню", - йдеться у повідомленні.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, у Кривому Розі (Дніпропетровська область) маршрутне таксі в'їхало в натовп людей на зупинці, в результаті чого, за попередньою інформацією, є постраждалі.

Раніше РБК-Україна писало, що у вересні минулого року біля Харкова водій іномарки в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті аварії загинула одна людина, ще двоє постраждали.