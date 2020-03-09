ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запоріжжі померла дитина, на яку у парку впала дерев'яна скульптура

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 18:46
У Запоріжжі померла дитина, на яку у парку впала дерев'яна скульптура
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На дитину впала дерев'яна статуя ведмедя, яка не була закріплена

У запорізькій лікарні 10-річна дівчинка померла після того, як на неї 8 березня в місцевому парку "Дубовий гай" впала дерев'яна скульптура. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт 061.ua.

За попередніми даними, на дитину впала дерев'яна статуя ведмедя, яка не була закріплена, від чого дівчинка отримала важкі травми. Дівчинка перебувала без свідомості, коли її госпіталізували в обласну лікарню.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтями 367 (службова недбалість) і 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Нагадаємо, в Херсоні сьогодні, 24 лютого, в результаті негоди, яка стала причиною падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження.

У приміщенні лікарні в Подільському районі Києва травмувалась малолітня дитина, поліцейські проводять перевірку. Дитину госпіталізували в медичний заклад з попереднім діагнозом перелом правого стегна. У поліцію звернулася жінка з інформацією про те, що в приміщенні медичного закладу на її малолітнього сина впали двері, в результаті чого він отримав тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували в лікарню для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.

У Запоріжжі закрили 6 підпільних гральних закладів СБУ заблокувала конвертцентр, який вивів у тінь понад 55 млн гривень
Новини України Запоріжжя
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся