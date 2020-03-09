У Запоріжжі померла дитина, на яку у парку впала дерев'яна скульптура

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На дитину впала дерев'яна статуя ведмедя, яка не була закріплена

У запорізькій лікарні 10-річна дівчинка померла після того, як на неї 8 березня в місцевому парку "Дубовий гай" впала дерев'яна скульптура. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт 061.ua.

За попередніми даними, на дитину впала дерев'яна статуя ведмедя, яка не була закріплена, від чого дівчинка отримала важкі травми. Дівчинка перебувала без свідомості, коли її госпіталізували в обласну лікарню.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтями 367 (службова недбалість) і 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Нагадаємо, в Херсоні сьогодні, 24 лютого, в результаті негоди, яка стала причиною падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження.

У приміщенні лікарні в Подільському районі Києва травмувалась малолітня дитина, поліцейські проводять перевірку. Дитину госпіталізували в медичний заклад з попереднім діагнозом перелом правого стегна. У поліцію звернулася жінка з інформацією про те, що в приміщенні медичного закладу на її малолітнього сина впали двері, в результаті чого він отримав тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували в лікарню для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.