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У Запоріжжі повідомляють про вибухи

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Запоріжжя, П'ятниця 19 серпня 2022 13:32
У Запоріжжі повідомляють про вибухи Фото: у Запоріжжі 19 серпня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Запоріжжя у п'ятницю, 19 серпня, повідомляють про вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання inform.zp.ua.

"У Запоріжжі чути вибухи. Без паніки! Дотримуйтесь спокою та перебувайте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram закликав жителів міста пройти до укриттів.

Оновлено о 14:00

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вибухи пов'язані з роботою ППО. За його словами, жертв немає, подробиці уточнюються.

Варто зазначити, що о 13:02 у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.

У Запоріжжі повідомляють про вибухи

Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)

Нагадаємо, 18 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої території.

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