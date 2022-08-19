У Запоріжжі повідомляють про вибухи

Жителі Запоріжжя у п'ятницю, 19 серпня, повідомляють про вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання inform.zp.ua.

"У Запоріжжі чути вибухи. Без паніки! Дотримуйтесь спокою та перебувайте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram закликав жителів міста пройти до укриттів. Оновлено о 14:00 Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вибухи пов'язані з роботою ППО. За його словами, жертв немає, подробиці уточнюються. Варто зазначити, що о 13:02 у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)