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В Запорожье сообщают о взрывах

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Запорожье, Пятница 19 августа 2022 13:32
В Запорожье сообщают о взрывах Фото: в Запорожье 19 августа прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Запорожья в пятницу, 19 августа, сообщают о взрывах. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание inform.zp.ua.

"В Запорожье слышны взрывы. Без паники! Соблюдайте спокойствие и находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram призвал жителей города пройти к укрытиям.

Обновлено в 14:00

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что взрывы связаны с работой ПВО. По его словам, жертв нет, подробности уточняются.

Стоит отметить, что в 13:02 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

В Запорожье сообщают о взрывах

Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)

Напомним, 18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.

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