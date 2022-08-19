В Запорожье сообщают о взрывах

Жители Запорожья в пятницу, 19 августа, сообщают о взрывах. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание inform.zp.ua.

"В Запорожье слышны взрывы. Без паники! Соблюдайте спокойствие и находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram призвал жителей города пройти к укрытиям. Обновлено в 14:00 Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что взрывы связаны с работой ПВО. По его словам, жертв нет, подробности уточняются. Стоит отметить, что в 13:02 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)