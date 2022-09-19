У Запоріжжі знову чутно вибухи

У Запоріжжі під ранком знову лунають вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Нагадаємо, вночі 19 вересня росіяни вдарили ракетами об'єктами інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. В одному з районів відключилося світло, енергопостачання вже відновлено.

Раніше вночі вибухи пролунали у Миколаєві. Водночас повітряну тривогу було оголошено в Одесі та області. Крім того, у соцмережах повідомляли про вибухи у Нікополі на Дніпровщині, проте офіційної інформації поки що немає.

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