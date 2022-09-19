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В Запорожье снова слышны взрывы

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Запорожье, Понедельник 19 сентября 2022 05:51
В Запорожье снова слышны взрывы Фото: в Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожье под утром снова раздаются взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".

Напомним, ночью 19 сентября россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья. Известно о 8 прилетах. В одном из районов отключился свет, энергоснабжение уже восстановлено.

Ранее ночью взрывы прогремели в Николаеве. В то же время воздушная тревога была объявлена в Одессе и области. Кроме того, в соцсетях сообщали о взрывах в Никополе в Днепропетровской области, однако официальной информации пока нет.

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