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В Запоріжжі СБУ викрила торгівця зброєю та виявила схрон з вибухівкою

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Субота 30 липня 2022 13:28
В Запоріжжі СБУ викрила торгівця зброєю та виявила схрон з вибухівкою Фото: в Запоріжжі СБУ викрила торгівця зброєю та схрон з вибухівкою (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі СБУ затримала торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин. Також правоохоронці виявили його схрон з вибухівками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання у Запоріжжі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл", - пише пресслужба СБУ.

Під час проведення слідчо-оперативних дій СБУ встановила місцезнаходження схрону.

Фото: в Запоріжжі СБУ викрила торгівця зброєю та схрон з вибухівкою (ssu.gov.ua)

Загалом було вилучено:

  • більше 5 кг тротилу й пластиду;
  • реактивна протитанкова граната РПГ-22.

Згідно з попередніми даними, тайник міг бути облаштований для вчинення диверсій у Запоріжжі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно співробітники СБУ проводили більше 10 обшуків у працівників КПП "Лужанка" в Закарпатській області. Трохи пізніше стали відомі подробиці.

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