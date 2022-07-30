В Запоріжжі СБУ викрила торгівця зброєю та виявила схрон з вибухівкою

В Запоріжжі СБУ затримала торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин. Також правоохоронці виявили його схрон з вибухівками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання у Запоріжжі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл", - пише пресслужба СБУ.

Під час проведення слідчо-оперативних дій СБУ встановила місцезнаходження схрону.

Фото: в Запоріжжі СБУ викрила торгівця зброєю та схрон з вибухівкою (ssu.gov.ua)

Загалом було вилучено:

більше 5 кг тротилу й пластиду;

реактивна протитанкова граната РПГ-22.

Згідно з попередніми даними, тайник міг бути облаштований для вчинення диверсій у Запоріжжі.