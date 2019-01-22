У Львівській області затримали на хабарі слідчого поліції

Фото: затриманий (ssu.gov.ua)

Слідчий вимагав 12 тис. доларів

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі у розмірі 12 тис. доларів слідчого одного з міських відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Поліцейський вимагав від місцевої жительки хабар за те, щоб перекваліфікувати дії жінки, яка незаконно зберігала наркотики на менш тяжку статтю Кримінального кодексу.

"Гроші мали перерахувати на новостворений банківський картковий рахунок, до якого поліцейський після транзакції мав отримати доступ онлайн. Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після надходження коштів на рахунок. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Заходи з викриття протиправних дій посадовця поліції проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному вимаганні хабарів старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з міськвідділів поліції у Чернігівській області.