ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Львівській області затримали на хабарі слідчого поліції

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 20:26
У Львівській області затримали на хабарі слідчого поліції
Фото: затриманий (ssu.gov.ua)

Слідчий вимагав 12 тис. доларів

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі у розмірі 12 тис. доларів слідчого одного з міських відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Поліцейський вимагав від місцевої жительки хабар за те, щоб перекваліфікувати дії жінки, яка незаконно зберігала наркотики на менш тяжку статтю Кримінального кодексу.

"Гроші мали перерахувати на новостворений банківський картковий рахунок, до якого поліцейський після транзакції мав отримати доступ онлайн. Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після надходження коштів на рахунок. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Заходи з викриття протиправних дій посадовця поліції проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному вимаганні хабарів старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з міськвідділів поліції у Чернігівській області.

Директора ВНЗ у Волинській області затримали на хабарі СБУ затримала митника на хабарах при ввезенні "євроблях"
Новини України ЛьвіввзяткаЛьвовская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся