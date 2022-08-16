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У Запоріжжі пролунали вибухи після повітряної тривоги

Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Запоріжжі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Cуспільне".

Жителів закликають зберігати спокій і залишатися в укриттях.

Опівночі 16 серпня практично у всіх областях України була оголошена повітряна тривога.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Київський район.

12 серпня росіяни випустили по місту 5 снарядів, які потрапили в об'єкти Шевченківського району. Один з ударів припав на АЗС, були загиблі і постраждалі.

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Запоріжжя