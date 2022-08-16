В Запорожье раздались взрывы после воздушной тревоги

Жителей призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

В полночь 16 августа практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли Киевский район.

12 августа россияне выпустили по городу 5 снарядов, которые попали в объекты Шевченковского района. Один из ударов пришелся на АЗС, были погибшие и пострадавшие.

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