У Запоріжжі пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Повітряну тривогу не оголосили.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вдарили по Новобаварському району Харкова. "Приліт" був у житловий будинок.

Раніше окупанти двічі обстріляли Енергодар, у місті зникала електрика.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.