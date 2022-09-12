У Запоріжжі пролунали вибухи
Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
У Запоріжжі вночі 12 вересня прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Повітряну тривогу не оголосили.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вдарили по Новобаварському району Харкова. "Приліт" був у житловий будинок.
Раніше окупанти двічі обстріляли Енергодар, у місті зникала електрика.
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