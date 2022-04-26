Окупанти знову обстріляли Гуляйполе під Запоріжжям: троє поранених
У вівторок, 26 квітня, російські війська завдали чергового удару по Гуляйполю. Під обстрілом опинився житловий сектор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Запорізької ОВА Івана Арєф’єва.
"Внаслідок збройної атаки пошкоджені будинки мирних жителів, троє людей поранені", - зазначає він.
За фактом обстрілів слідчими за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Раніше очільник області підтвердив удар по одному з підприємств Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний мешканець.
До слова, троє людей загинули під уламками зруйнованого обстрілом РФ будинку в Попасній.
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