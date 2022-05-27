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У Львові вирішили підняти вартість проїзду в автобусах

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Львів, П'ятниця 27 травня 2022 13:49
У Львові вирішили підняти вартість проїзду в автобусах Фото: у Львові вирішили підняти вартість проїзду в автобусах (city-adm.lviv.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 27 травня, у Львові прийняли рішення підняти вартість проїзду в автобусах. Вартість однієї поїздки складе 15 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

"Вартість проїзду в громадському автотранспорті Львова складе 15 гривень, хоча Перевізники у своїх зверненнях зажадали понад 20 гривень, інакше попереджали, що автобуси не виїдуть на маршрути. Все тому, що в існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 гривень, а сьогодні вона - майже 60 гривень", - йдеться в повідомленні.

Новий тариф почне діяти з 2 червня. При цьому ціна на проїзд у трамваях і тролейбусах не зміниться.

Як зазначили в міськраді, рішення скорегувати ціни на проїзд було прийнято у зв'язку з подорожчанням вартості палива.

Нагадаємо, у Полтаві розглядають можливість підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті.

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