У Львові вирішили підняти вартість проїзду в автобусах

У п'ятницю, 27 травня, у Львові прийняли рішення підняти вартість проїзду в автобусах. Вартість однієї поїздки складе 15 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради .

"Вартість проїзду в громадському автотранспорті Львова складе 15 гривень, хоча Перевізники у своїх зверненнях зажадали понад 20 гривень, інакше попереджали, що автобуси не виїдуть на маршрути. Все тому, що в існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 гривень, а сьогодні вона - майже 60 гривень", - йдеться в повідомленні.

Новий тариф почне діяти з 2 червня. При цьому ціна на проїзд у трамваях і тролейбусах не зміниться.

Як зазначили в міськраді, рішення скорегувати ціни на проїзд було прийнято у зв'язку з подорожчанням вартості палива.