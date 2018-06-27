У Запоріжжі зупинили нелегальний цех з виготовлення набоїв

Поліцією було вилучено 11 верстатів для виготовлення набоїв

У Запоріжжі в Комунарському районі поліцейські виявили нелегальний цех, у якому виготовляли набої. Речові докази незаконної діяльності поліція виявила під час обшуків, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Обшуки відбулись у середу, 27 червня. Правоохоронці встановили, що незаконним виготовленням боєприпасів на території Комунарського району займались місцеві мешканці 1967 та 1963 років народження.

"Поліцейські провели одночасні обшуки за місцями мешкання та приватних володінь фігурантів. Було вилучено: 11 верстатів для виготовлення набоїв; 100 мисливських набоїв; пластикові контейнери, які використовуються для виготовлення свинцевих набоїв; гільзи до мисливських набоїв; 5 металевих банок з порохом", - додали в поліції.

Слідчі дії тривають.

#Запоріжжя: поліцейські виявили цех по виготовленню набоїв



Правоохоронці встановили, що незаконним виготовленням боєприпасів на території Комунарського району займались місцеві мешканці 1967 та 1963 років народження.

Деталі: https://t.co/zPL8Nl1IAp pic.twitter.com/UrWvN6AMsL — МВС України (@MVS_UA) June 27, 2018

Нагадаємо, нещодавно у Київській області співробітники Служби безпеки України виявили арсенал зброї та боєприпасів.