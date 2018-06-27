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У Запоріжжі зупинили нелегальний цех з виготовлення набоїв

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 17:41
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Поліцією було вилучено 11 верстатів для виготовлення набоїв

У Запоріжжі в Комунарському районі поліцейські виявили нелегальний цех, у якому виготовляли набої. Речові докази незаконної діяльності поліція виявила під час обшуків, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Обшуки відбулись у середу, 27 червня. Правоохоронці встановили, що незаконним виготовленням боєприпасів на території Комунарського району займались місцеві мешканці 1967 та 1963 років народження.

"Поліцейські провели одночасні обшуки за місцями мешкання та приватних володінь фігурантів. Було вилучено: 11 верстатів для виготовлення набоїв; 100 мисливських набоїв; пластикові контейнери, які використовуються для виготовлення свинцевих набоїв; гільзи до мисливських набоїв; 5 металевих банок з порохом", - додали в поліції.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області співробітники Служби безпеки України виявили арсенал зброї та боєприпасів.

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Теги публікації: патроны  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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