В Запорожье обнаружили нелегальный цех по изготовлению патронов

Полицией было изъято 11 станков для изготовления патронов

В Запорожье в Коммунарском районе полицейские обнаружили нелегальный цех, в котором изготавливали патроны. Вещественные доказательства незаконной деятельности полиция обнаружила во время обысков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Обыски прошли в среду, 27 июня. Правоохранители установили, что незаконным изготовлением боеприпасов на территории Коммунарского района занимались местные жители 1967 и 1963 годов рождения.

"Полицейские провели одновременные обыски по местам проживания и частных владений фигурантов. Было изъято: 11 станков для изготовления патронов; 100 охотничьих патронов; пластиковые контейнеры, которые используются для изготовления свинцовых патронов; гильзы к охотничьим патронам; 5 металлических банок с порохом", - добавили в полиции.

Следственные действия продолжаются.

#Запоріжжя: поліцейські виявили цех по виготовленню набоїв



Правоохоронці встановили, що незаконним виготовленням боєприпасів на території Комунарського району займались місцеві мешканці 1967 та 1963 років народження.

Деталі: https://t.co/zPL8Nl1IAp pic.twitter.com/UrWvN6AMsL — МВС України (@MVS_UA) June 27, 2018

Напомним, недавно в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.