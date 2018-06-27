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Интервью

В Запорожье обнаружили нелегальный цех по изготовлению патронов

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 17:41
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Полицией было изъято 11 станков для изготовления патронов

В Запорожье в Коммунарском районе полицейские обнаружили нелегальный цех, в котором изготавливали патроны. Вещественные доказательства незаконной деятельности полиция обнаружила во время обысков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Обыски прошли в среду, 27 июня. Правоохранители установили, что незаконным изготовлением боеприпасов на территории Коммунарского района занимались местные жители 1967 и 1963 годов рождения.

"Полицейские провели одновременные обыски по местам проживания и частных владений фигурантов. Было изъято: 11 станков для изготовления патронов; 100 охотничьих патронов; пластиковые контейнеры, которые используются для изготовления свинцовых патронов; гильзы к охотничьим патронам; 5 металлических банок с порохом", - добавили в полиции.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

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Теги публикации: патроны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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