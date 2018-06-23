У Київській області виявили арсенал зброї та боєприпасів

Схованка знаходилася у лісопосадці у Бориспільському районі

У Київській області співробітники Служби безпеки України виявили арсенал зброї та боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України у рамках комплексу заходів із протидії незаконному обігу зброї та попередження терористично-диверсійної діяльності виявили у Київській області арсенал важкої зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, схованка знаходилася у лісопосадці у Бориспільському районі Київської області, поблизу схрону співробітники СБУ виявили позначки, які допомогли б зловмисникам знайти місце схованки.

Співробітники Служби безпеки України у рамках комплексу заходів із протидії незаконному обігу зброї та попередження... Опубліковано Служба безпеки України Субота, 23 червня 2018 р.

Правоохоронці вилучили зі схрону 12 гранат РГД-5, одну гранату РГО, 66 гранатоментих пострілів до підствольного гранатомета, три гранатомети РПГ-22, п'ятнадцять РПГ-7, один РПГ-18, 17 мін 76-го калібру, патрони різного калібру, два запали до УЗРГМ, 20 маршових двигунів до ручного гранатомета РПГ-7, шість сорока міліметрових освітлюваних патронів та один сигнальний патрон.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі ООС на Донбасі прикордонники виявили схованку з боєприпасами.