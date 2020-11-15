У Харківській області виявили 27 порушень першого карантину вихідного дня

Фото: поліцейські в масках (РБК-Україна)

У Харківській області в суботу, 14 листопада, зафіксували 27 порушень карантину вихідного дня. На всі порушення правоохоронці склали адміністративні протоколи.

Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

Всього в області діяли 88 рейдових груп, в які входили близько 300 поліцейських і представників Держспоживслужби області. Були перевірені 469 об'єктів на території Харкова та області.

"За минулу добу виявлено 27 правопорушень, за якими складено адміністративні протоколи за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з яких 3 - стосовно працівників підприємств, установ, організацій, 1 - на керівника торгового закладу харчування, 11 - щодо перевізників, 12 - щодо громадян ", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області за вчора виявили 85 порушень карантину вихідного дня. Порушникам загрожують штрафи від 17 до 34 тисяч гривень для фізосіб і від 34 до 170 тисяч гривень - для посадових осіб.

Детальніше про те, як пройшов перший карантин вихідного дня, читайте в матеріалі РБК-Україна.