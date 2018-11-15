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У Запоріжжі чоловік кинув вибуховий пристрій в перехожих, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 00:20
У Запоріжжі чоловік кинув вибуховий пристрій в перехожих, є постраждалі
Ілюстративне фото: граната (УНІАН)

У місті та області оголошено поліцейську операцію "Сирена"

У Запоріжжі ввечері у середу, 14 листопада, невідомий кинув у бік людей вибуховий пристрій, постраждали троє чоловіків, яких доправлено до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Зловмисник втік, у місті та області оголошено поліцейську операцію "Сирена".

"14 листопада о 19:05 до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, що по вул. Військбуд вибух", - йдеться у повідомленні.

В результаті вибуху постраждали чоловіки 1989, 1986 та 1996 років народження. Наразі встановлено, що вони не мають відношення до політичних партій, криміналітету або бізнесу: один із них - студент, двоє інших - працівники підприємств.

На місце інциденту виїхав очільник обласної поліції Сергій Комісаров, вибухотехнічна служба, кінологи та експерти.

Зазначається, що на розшук та затримання зловмисника орієнтовано весь гарнізон запорізької поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція Києва встановлює обставини смерті чоловіка на Оболоні, якого було виявлено з характерними від вибуху травмами у автомобілі, поряд з тілом вибухотехніки виявили важіль від гранати і металеві залишки.

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