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У Запоріжжі у квартирі знайшли мертвими подружжя та їхнього сина

Новини » Надзвичайні події     19.11.2019 - 13:26
У Запоріжжі у квартирі знайшли мертвими подружжя та їхнього сина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція встановлює обставини події

У Запоріжжі в квартирі знайшли мертвими подружжя та їхнього сина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Так, 18 листопада о 19:24 до Дніпровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що її сестра з суботи не виходить на зв'язок.

За місцем виклику прибула слідчо-оперативна група, яка спільно із заявницею зайшла до помешкання її родички, яке знаходиться по вул. Ладозькій, де було виявлено тіло жінки 1961 року народження. Крім цього, в квартирі знаходилось тіло чоловіка 1959 року народження, а також їхнього сина 1994 року народження.

Правоохоронці, які виїхали на місце події, попередньо встановили, що на тілах подружжя наявні тілесні ушкодження, а їх сина виявили повішеним. Встановлюються обставини події.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі на подвір'ї будинку вибухнула граната, унаслідок чого загинув чоловік.

РБК-Україна писало, що у Києві ввечері 16 листопада стався вибух в гуртожитку, в результаті якого загинули двоє людей.

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