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У Сумській області сталася пожежа на газовій свердловині

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 09:29
У Сумській області сталася пожежа на газовій свердловині
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пожежа була ліквідована о 07:00

У Сумській області вночі 7 вересня на одній з газових свердловин "Охтирканафатогаз" сталася пожежа через спробу несанкціонованої врізки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, близько 1-ї години ночі надзвичайники отримали інформацію про загорання на газовій свердловині №121 поблизу села Анастасіївка в Роменському районі. Попередньо, пожежа виникла під час спроби несанкціонованої врізки у свердловину.

Зазначається, що о 07:00 факельне горіння на газовій свердловині було ліквідоване. В результаті пожежі була знищена одна одиниця техніки. Інформація про жертв та постраждалих внаслідок інциденту встановлюється.

"Всього залучено 70 чол. та 24 од. техніки, з них від ДСНС 53 чол. о/с та 14 од. техніки. На місці події працює мобільна оперативна група ДСНС України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області сталася пожежа на сміттєзвалищі поблизу села Демидів. По прибуттю на місце події пожежники встановили, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га і 1 га в окремих районах.

Також РБК-Україна писало, що в Черкаській області в одній з квартир п'ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа, в результаті чого загинула дитина. За попередніми даними, загоряння сталося внаслідок короткого замикання.

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