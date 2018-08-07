У Запоріжжі четверо осіб отруїлися шаурмою

Отруєння шаурмою у Запоріжжі зафіксовано з 2 по 4 серпня

У Запоріжжі у період з 2 по 4 серпня 2018 року четверо осіб отруїлися шаурмою. Про це йдеться у повідомленні на сайті держустанови "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

Як зазначається, у вказаний період до лікарні було госпіталізовано четверо людей з гострою кишковою інфекцією.

"Всі четверо пов`язують своє захворювання з вживанням шаурми, яку придбали у кіоску 01.08.2018 в м. Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 93 особи отруїлися шаурмою. Як зазначалося, основні випадки отруєння у столиці фіксувалися в районі метро "Дарниця", на Поштовій площі, на Оболоні, а також в районі станцій метро "Харківська" та "Лісова". У всі торгові точки неякісні продукти поставляв один суб'єкт господарювання.

Зазначимо, ще один випадок харчового отруєння було зафіксовано у Львівській області, де в готелі одного з сіл Пустомитівського району отруїлися 26 дітей та один дорослий. За фактом отруєння поліція порушила справу.