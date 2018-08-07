В Запорожье четверо человек отравились шаурмой

Отравления шаурмой в Запорожье зафиксировано со 2 по 4 августа

В Запорожье в период со 2 по 4 августа 2018 года четверо человек отравились шаурмой. Об этом говорится в сообщении на сайте госучреждения "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения".

Как отмечается, в указанный период в больницы были госпитализированы четверо человек с острой кишечной инфекцией.

"Все четверо связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, которую приобрели в киоске 01.08.2018 г. Запорожье", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 93 человека отравились шаурмой. Как отмечалось, основные случаи отравления в столице зафиксированы в районе метро "Дарница", на Почтовой площади, на Оболони, а также в районе станций метро "Харьковская" и "Лесная". Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования.

Отметим, еще один случай пищевого отравления был зафиксирован во Львовской области, где в отеле одного из сел Пустомытовского района отравились 26 детей и один взрослый. По факту отравления полиция возбудила дело.