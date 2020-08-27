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Запоріжжя, Черкаси та Чернігів під загрозою спалаху COVID-19, - Ляшко

Автор: РБК-Україна

На сьогодні Запоріжжя, Черкаси та Чернігів знаходяться під загрозою спалаху коронавірусу COVID-19. Проте показників для посилення карантину ще немає.

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Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, система МОЗ з критеріями для посилення карантину більш або менш відображає дійсність. Він зазначив, що медики паралельно відслідковують показники, що вказують на динаміку, для з'ясування причин зростання захворюваності.

"І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступний спалах. Зараз ми бачимо, що захворюваність може піднятися в Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто, немає ще показників для посилення карантинних обмежень, але є стійкі відсотки збільшення кількості випадків", - додав Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 серпня, в Україні виявили майже 2 тисячі нових випадків COVID-19, а також зафіксовано антирекорд за кількістю померлих - 49 осіб за добу.

Крім того, у Києві добовий антирекорд за кількістю госпіталізованих - 63 пацієнти з коронавірусом.

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Новини України ЗапоріжжяЧернігівЧеркасиКоронавірус