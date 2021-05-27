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У Запоріжжі арештували "вора в законі" із санкційного списку РНБО

Автор: РБК-Україна

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя арештував "вора в законі" на прізвисько "Принц". Він раніше потрапив в санкційний список Ради з нацбезпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Так, рішення про арешт прийняли 26 травня. Воно діятиме терміном на 60 діб.

"Вор в законі", який перебуває в санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через санкції Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) 10 "кримінальних авторитетів" примусово повернули в країни їхнього походження. Загалом для 27 людей із санкційного списку анулювали дозвільні документи на проживання в Україні.

Як писало РБК-Україна, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, скільки в Україні є злодіїв у законі.

Нагадаємо, 14 травня президент Володимир Зеленський оголосив про введення санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами.

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