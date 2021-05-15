Данілов розповів, скільки в Україні є злодіїв у законі: "вони всі у нас в папках"

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, скільки в Україні є злодіїв у Законі. За його словами, велика їх частина знаходиться за межами країни.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

За словами Данілова сьогодні на території України перебуває 17 злодіїв у Законі.

"Велика частина з них поїхала. Двоє людей сидить зараз за гратами. Один сидить в СІЗО, один очікує депортацію", - пояснив Данілов.

Данілов каже, що в Україні є повний перелік цих людей.

"У нас є повний перелік цих людей. Вони, як казав класик, "у нас в папках". Наше завдання, щоб єдиного злодія в законі не було на території України. Їм нічого тут робити", - зазначив секретар РНБО.

Він також уточнив загальну кількість цих злочинців по всьому світу.

"542 - загальна кількість. Це не тільки наш облік, а й облік, який ведеться країнами Євросоюзу, облік ФБР, облік, який ведуть наші країни-партнери, які обмінюються з нами цією інформацією", - говорить Данілов.

З українців зараз є 15 злодіїв в законі, з них 7 знаходяться в Україні.

"Проти них були введені санкції", - уточнив Данілов.

Нагадаємо, на засіданні РНБО ухвалили низку рішень. Вони торкнулися санкцій проти кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, а також про аудит державних дач, в яких проживають "незрозумілі люди".

Також повідомлялося, що Україна прийняла санкції проти злодіїв в законі і кримінальних авторитетів.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера", основна тема якого - суд над Медведчуком, експерти, серед яких Олексій Данілов, Сергій Щербина, Ірина Венедіктова та інші, дають відповідь на питання, скільки в Україні російських агентів. Окрім того, ексклюзивно Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти одного з лідерів ОПЗЖ щодо державної зради. Також стане відомо, хто наступним потрапить під санкції РНБО.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 14 травня

Нагадаємо, у минулому випуску ток-шоу показали великий сюжет, у якому свідки злочину Червоної армії в селі Великий Житин 10 січня 1946 року розповіли про звірства вояків СРСР.



Також показали сам документ з архівів Служби безпеки України про злочини Червоної армії в селі Рівненської області.



Ще голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану Сергій Куніцин розповів про участь українських ветеранів Афганістану в бойових діях на Донбасі та про поїздку до Москви у 2014 році.



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