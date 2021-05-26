Санкції РНБО: 10 "кримінальних авторитетів" примусово повернули в країни їхнього походження

Через санкції Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) 10 "кримінальних авторитетів" примусово повернули в країни їхнього походження. Загалом для 27 людей із санкційного списку анулювали дозвільні документи на проживання в Україні.

Так, серед тих, кого примусово видворили з України із забороною в’їзду - уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв’язки з представниками криміналітету не лише в країнах свого походження, а й у різних регіонах України.

У переліку 17 "авторитетів", яким скасували посвідки на проживання в Україні - кілька так званих "смотрящих" та уродженці різних країн.

"Усі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із яких знаходиться у місцях позбавлення волі. Кожен із них буде відповідати за свої "вчинки" та нести відповідальність відповідно до українського законодавства", - наголошують в поліції.

Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів: встановлення та поширення злочинного впливу, створення злочинних організацій, розбої, викрадення людей, вимагання коштів.