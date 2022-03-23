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У Києві комендантська година щодня діятиме з восьмої вечора

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Середа 23 березня 2022 17:16
У Києві комендантська година щодня діятиме з восьмої вечора Фото: у Києві комендантська година щодня діятиме з восьмої вечора (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві щодня діятиме комендантська година. Вона починатиметься з 20:00 й закінчуватиметься зранку о 7:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"Нагадуємо, що громадський транспорт, магазини, аптеки та інші заклади можуть працювати вдень із 08:00 до 19:00", - пише пресслужба КМДА.

Які правила діють під час комендантської години:

  • заборонене пересування містом без спецперепусток. Вийти можна лише для того, аби дійти до найближчого укриття;
  • усі цивільні, які порушують правила, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.

"Міська влада наполегливо просить киян і вдень не пересуватися містом без нагальної потреби! А у разі отримання сигналу про повітряну тривогу - одразу йти в укриття", - додає КМДА.

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