Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины

Специалисты восстановили внешнее электроснабжение Запорожской АЭС после того, как оно было прекращено из-за обстрелов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

По данным агентства, были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ, которые необходимы для подачи электроэнергии из украинской энергосистемы.

"Около 22:00 (4 ноября - ред.) электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания", - рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.