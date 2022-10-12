В Запорожском районе будут раздаваться взрывы сегодня

В среду, 12 октября, в Запорожском районе будут раздаваться взрывы. Спасатели будут уничтожать остатки боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"С 12:00 до 14:00 в населенных пунктах Запорожского района специалистами ГСЧС будут проведены контролируемые подрывы остатков взрывоопасных предметов", - рассказал он.

Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".

Позже стало известно, что в Запорожье спасли семью, оказавшуюся под завалами из-за ракетного удара ночью среды, 12 октября.

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