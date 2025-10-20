Запорожский суд взыскал с РФ более 3,3 млн долларов в пользу известного производителя посуды

Суд установил, что 03 мая 2022 года вооруженные российские военные захватили территорию предприятия в Мелитополе Запорожской области, а 26 октября того же года оккупационная администрация официально ввела временного администратора и опломбировала помещения.

Это привело к полной потере контроля над имуществом, что суд квалифицировал как нарушение права собственности в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Конституцией и международными конвенциями, включая Женевские конвенции 1949 года и Конвенцию о защите прав человека.

О чем говорится в решении суда

По данным судебного решения, компания "Биол" потеряла товарно-материальные ценности на сумму 3 042 077,12 долларов США и 23 транспортных средства стоимостью 308 335,34 долларов. Общая сумма убытков составила 3 350 412,46 долларов, что эквивалентно более 140 миллионам гривен по курсу на момент подачи иска.

"Российская Федерация как государство-агрессор несет полную ответственность за ущерб, причиненный украинским субъектам хозяйствования в результате вооруженной агрессии и оккупации", - говорится в решении суда.

Суд сослался на выводы экспертов, выписки из реестров и решения других судов, подтверждающие факты захвата имущества. Кроме основной суммы убытков, с РФ также взыскан судебный сбор в размере 1 059 800 гривен в пользу Государственного бюджета Украины.