RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области изменили продолжительность комендантского часа

Фото: в Запорожской области изменили продолжительность комендантского часа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С сегодняшнего дня, 1 декабря, в Запорожской области меняют продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Милашко.

"На Совете обороны Запорожской области было принято решение об изменении продолжительности комендантского часа на подконтрольной территории", - сообщил Милашко.

Отныне комендантский час в области продлится:

  • на территории Запорожского района ограничения действуют с 23:00 до 5:00;
  • на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов с 21:00 до 5:00.

Ранее в Запорожской области комендантский час действовал с 21:00 до 05:00.

Обстрелы Запорожской области

Напомним, российские террористы 28 ноября дроном-камикадзе ударили по пункту выдачи гуманитарной помощи в Степногорске Запорожской области. В результате атаки один человек погиб, еще двое пострадали.

30 октября россияне атаковали баллистикой "Запорожский район". Зафиксировано попадание по зданию социальной инфраструктуры.

Также 24 октября, российские оккупанты обстреляли город из баллистических ракет. В Запорожье зафиксировано попадание в предприятие.

А 18 ноября россияне нанесли три ракетных удара по Камышевской общине Запорожской области. В результате вражеской атаки погибли и ранены.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьКомендантский час