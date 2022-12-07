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В Запорожской области отменяют электрички из-за перебоев со светом: список рейсов

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Украина, Среда 07 декабря 2022 17:29
В Запорожской области отменяют электрички из-за перебоев со светом: список рейсов Фото: ряд пригородных электропоездов в Запорожской области пока отменены (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В Запорожской области отменен ряд электропоездов на пригородных маршрутах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

Как объявила Запорожская дирекция железнодорожных перевозок, ситуация на территории области с электроснабжением становится все сложнее. Поэтому отменены следующие маршруты пригородных электропоездов:

  • Апостолово - Запорожье-2, время прибытия 8:10;
  • Запорожье-2 - Апостолово, время отправления 17:20;
  • Запорожье-2 - Никополь, время отправления 08:40;
  • Никополь - Запорожье-2, время прибытия 17:26;
  • Канцеровка - Запорожье-1, время прибытия 07:27;
  • Запорожье-1 - Канцеровка, время отправления 08:57;
  • Канцеровка - Запорожье-2, время прибытия 11:25;
  • Запорожье-2 - Канцеровка. время отправления 16:35;
  • Канцеровка - Запорожье-1, время прибытия 19:00.

В то же время назначены поезда, состоящие из пассажирских вагонов, по следующим маршрутам:

  • Никополь - Запорожье-1, прибытие 07:57;
  • Запорожье-2 - Никополь, отправление 08:42;
  • Никополь - Запорожье-1, прибытие 21:00;
  • Синельниково -1 - Запорожье-2, прибытие 07:34;
  • Запорожье-2 - Синельниково-1, отправление 08:30;
  • Синельниково -1 - Запорожье-2, прибытие 19:30.

Недавно РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" восстанавливает поезд №131/132, который будет курсировать из Львова в Днепр. Первый рейс отправится 10 декабря.

Напомним, что Укрзализныця назначила два дополнительных поезда из Львова в Ужгород и Рахов.

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Укрзализныця
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