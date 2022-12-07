В Запорожской области отменяют электрички из-за перебоев со светом: список рейсов
В Запорожской области отменен ряд электропоездов на пригородных маршрутах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.
Как объявила Запорожская дирекция железнодорожных перевозок, ситуация на территории области с электроснабжением становится все сложнее. Поэтому отменены следующие маршруты пригородных электропоездов:
- Апостолово - Запорожье-2, время прибытия 8:10;
- Запорожье-2 - Апостолово, время отправления 17:20;
- Запорожье-2 - Никополь, время отправления 08:40;
- Никополь - Запорожье-2, время прибытия 17:26;
- Канцеровка - Запорожье-1, время прибытия 07:27;
- Запорожье-1 - Канцеровка, время отправления 08:57;
- Канцеровка - Запорожье-2, время прибытия 11:25;
- Запорожье-2 - Канцеровка. время отправления 16:35;
- Канцеровка - Запорожье-1, время прибытия 19:00.
В то же время назначены поезда, состоящие из пассажирских вагонов, по следующим маршрутам:
- Никополь - Запорожье-1, прибытие 07:57;
- Запорожье-2 - Никополь, отправление 08:42;
- Никополь - Запорожье-1, прибытие 21:00;
- Синельниково -1 - Запорожье-2, прибытие 07:34;
- Запорожье-2 - Синельниково-1, отправление 08:30;
- Синельниково -1 - Запорожье-2, прибытие 19:30.
Недавно РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" восстанавливает поезд №131/132, который будет курсировать из Львова в Днепр. Первый рейс отправится 10 декабря.
Напомним, что Укрзализныця назначила два дополнительных поезда из Львова в Ужгород и Рахов.
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