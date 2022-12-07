У Запорізькій області скасовують електрички через перебої зі світлом: список рейсів

У Запорізькій області скасовано низку електропотягів на приміських маршрутах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Водночас призначено потяги, що складаються з пасажирських вагонів, за такими маршрутами:

Як оголосила Запорізька дирекція залізничних перевезень, ситуація на території області з електропостачанням стає дедалі складнішою. Тому скасовано такі маршрути приміських електропотягів:

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" відновлює потяг №131/132, який курсуватиме з Львова до Дніпра. Перший рейс відправиться 10 грудня.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди зі Львова до Ужгорода та Рахова.

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