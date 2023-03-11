Урожай этого года вдвое превысит потребности Украины в продовольствии, - Минагрополитики

В этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, как и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года - более 20 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона .

"В прошлогоднем прогнозе не учитывалась часть деоккупированных Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Правительство предпринимает максимум мер, чтобы существенная часть и этих областей, которые еще нужно осмотреть и разминировать, также была засеяна. Поэтому, возможно, в итоге мы даже выйдем на несколько большие площади, чем в прошлом году", - рассказал Высоцкий.

Он добавил, что процесс разминирования достаточно сложный и длительный, поэтому остается риск, что около полумиллиона гектаров, или 2% от общих национальных с/х площадей, может быть не засеяно.

Также, по словам замминистра, в посевной в этом году остается больший фокус на масличные культуры, что приведет к частичному снижению валового производства зерновых культур в Украине.

"На внутренний рынок это существенного влияния не будет, потому что мы вырастим как минимум вдвое больше, чем потребляем. Но это будет влиять на международные рынки, поскольку в результате это может поддерживать тренд на достаточно дорогое сырье, высокие мировые цены на зерновые", - сказал Высоцкий. .