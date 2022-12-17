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В Запорожской области ранены более 100 оккупантов и уничтожен склад боеприпасов, - Генштаб

Иллюстративное фото: в Запорожской области ранены более 100 оккупантов и уничтожен склад боеприпасов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 15 декабря, более 100 оккупантов получили ранения в Запорожской области. Также там был уничтожен склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"15 декабря, в районах населенных пунктов Токмак и Пологи, противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов", - сказано в сообщении украинского военного командования.

При этом в Генштабе подчеркнули, что информация о ликвидированных оккупантах все еще уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные 12 декабря нанесли успешный удар по оккупантам в Запорожской области, уничтожена вражеская техника.

Также мы писали, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе.

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