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У Запорізькій області поранено понад 100 окупантів та знищено склад боєприпасів, - Генштаб

Ілюстративне фото: у Запорізькій області поранено понад 100 окупантів та знищено склад боєприпасів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 15 грудня, понад 100 окупантів зазнали поранень у Запорізькій області. Також там було знищено склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"15 грудня, в районах населених пунктів Токмак та Пологи, противник втратив понад 100 людей пораненими та склад боєприпасів", - сказано у повідомленні українського військового командування.

При цьому в Генштабі наголосили, що інформація про ліквідованих окупантів все ще уточнюється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові 12 грудня завдали успішного удару по окупантам у Запорізькій області, знищено ворожу техніку.

Також ми писали, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, українським військовим вдалося атакувати кілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі.

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