ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Значителен дефицит и ремонт одной из ТЭС: какая ситуация со светом в Украине

Новина українською →
Украина, Воскресенье 29 января 2023 10:20
Значителен дефицит и ремонт одной из ТЭС: какая ситуация со светом в Украине Фото: в энергосистеме сохраняется значительный дефицит 29 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит из-за ракетных и дроновых атак врага. В то же время начался ремонт на одной из ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии в Украине сегодня на том же уровне, что и в субботу. Дефицит в энергосистеме все еще значителен.

При этом один из блоков тепловых электростанций вывели в ремонт. Поэтому сегодня объем выработки энергии снизился. Из-за этого "Укрэнерго" уменьшило лимиты потребления для областей. Если потребление превышает лимиты, будут введены аварийные отключения света.

Также продолжаются ремонтные работы на объектах, поврежденных российскими ракетами во время атаки 26 января.

"В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения. Продолжается возобновление плановой схемы питания региона", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине сегодня действуют как плановые, так и экстренные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго відключеня світла Электроэнергия ТЭС
NEWS
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору