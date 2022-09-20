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В Запорожской области оккупанты тоже требуют "референдум" по присоединению к РФ

Фото: в Запорожской области оккупанты тоже требуют "референдум" по присоединению к РФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты в Запорожской области также захотели проведение псевдореферендума по присоединению к России. Так называемое "обращение" было направлено гауляйтеру Евгению Балицкому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС".

Указано, что созданный оккупантами "общественный съезд" Запорожской области призвал установленную войсками РФ самопровозглашенную "власть" на временно оккупированных территориях области "провести референдум о присоединении к России".

"Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области, обращаемся к руководителю ВГА Евгению Балицкому с требованием немедленно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ", - говорится в обращении.

Напомним, что обращение оккупантов по проведению "референдумов" уже звучало на территориях так называемых "ЛНР", "ДНР" (где даже выбрали даты).

Также с похожим заявлением выступили оккупанты и в Херсонской области.

Между тем в Офисе президента Украины заявляют, что это проявление страха россиян и провокацией и обещают "решить российский вопрос".

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РеферендумЗапорожская область