RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области оккупанты обустроили в школе полевой госпиталь, - Генштаб

Фото: в Запорожской области оккупанты обустроили в школе полевой госпиталь (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В одном из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области российские оккупанты обустроили в здании школы полевой госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койкомест", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что таким образом оккупанты пытаются сократить срок возврата в строй личного состава из числа санитарных потерь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупанты в Луганске используют родильные дома как госпитали, усложнив условия для рождения детей.

Также ранее мы писали, что россияне обустраивают свои госпитали в детских садах, потому что уже некуда отправлять такое количество раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиЗапорожская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины