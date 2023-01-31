Оккупанты в Луганске используют роддомы как госпитали, усложнив условия для рождения детей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

В городе Луганск, на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы, захватчики развернули "полевой госпиталь", где лечат своих солдат.

"В связи с использованием противником двух роддомов в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов", - отметили в Генштабе ВСУ.