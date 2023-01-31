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Оккупанты в Луганске используют роддомы как госпитали, усложнив условия для рождения детей

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Вторник 31 января 2023 07:10
Оккупанты в Луганске используют роддомы как госпитали, усложнив условия для рождения детей Фото: Оккупанты в Луганске используют роддомы как полевые госпитали (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты продолжают нести большие потери и начали использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В городе Луганск, на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы, захватчики развернули "полевой госпиталь", где лечат своих солдат.

"В связи с использованием противником двух роддомов в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов", - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, россияне под Скадовском развернули госпиталь в детском саду. Он уже переполнен ранеными.

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