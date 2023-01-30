Оккупанты под Скадовском развернули госпиталь в детсаду. Он уже переполнен

Российские оккупанты обустраивают свои госпитали в детских заведениях, поскольку уже некуда отправлять такое количество раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Так, в селе Таврическое Скадовского района Херсонской области оккупанты развернули "полевой госпиталь" непосредственно в детском саду и лечат там своих военных.

По информации Генштаба ВСУ, в настоящее время помещение уже переполнено тяжелораненными захватчиками.