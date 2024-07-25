В Запорожской области насчитывается около 90 тысяч россиян, но угрозы нет, - ОСГВ "Таврия"

В Запорожской области численность российских войск составляет около 90 тысяч. Впрочем, признаков формирования наступательной группировки нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

Стоит добавить, что вчера, 24 июля, Лиховой заявил, что в самой Запорожской области, численность русских составляет около 90 тысяч. В частности наблюдается прирост этой численности. Как он пояснил, за последние три недели прибавилось еще две тысячи оккупантов.

Комментируя вышеупомянутую цифру, представитель "Таврии" добавил, что величины являются относительными, в связи с чем особых поводов для беспокойства нет.

"Если разделить разные направления, очевидно, что 90 тысяч в Запорожской области, в зоне, и, что касается нашего ОСГВ, это цифра, которая не дает особых поводов для беспокойства. Речь идет о всей оперативной глубине российской обороны в регионе, где у них есть свои фортификации, оккупированные города и порты", - отметил он.

По словам Лихового, признаков формирования наступательной группировки россиян в Запорожской области нет, впрочем, небольшие движения все же отслеживаются. Речь идет, вероятно, о ротации личного состава.

"Идет ротация личного состава, идет замена и, как сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, если россияне будут наступать на Запорожском направлении - они получат достойный отпор. Впрочем, пока предпосылок для этого не видим", - добавил Лихвовой.

Ситуация на фронте

Как рассказывал Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки, 24 июля, на линии фронта зафиксировано 149 боевых столкновений. Больше всего боев, как и в прошлые разы, произошло на Запорожском направлении.

Также за последние сутки было ликвидировано еще 1230 единиц живой силы врага. В частности, Силы обороны уничтожили: